Брюссель. 9 января. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Шарль Мишель, выступая в среду в Братиславе, сказал об усилиях ЕС по использованию диалога, чтобы уменьшить риск эскалации на Ближнем Востоке и в Ливии.
"В ближайшие часы и дни вместе с высоким представителем (ЕС по иностранным делам - ИФ) Жозепом Боррелем я буду создавать многие каналы связи, и мы продолжим в ближайшие дни и недели активно в этом участвовать", - сказал находившийся с визитом в Словакии глава Евросовета.
"И, конечно, у нас очень прочное партнерство, очень сильный союз с Соединенными Штатами и особенно с НАТО", - добавил Мишель.
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