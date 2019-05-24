Этот контент был опубликован 24 мая 2019 г. 19:14

Брюссель. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Дональд Туск на следующей неделе - с 29 мая по 2 июня - посетит Таджикистан, Казахстан и Узбекистан, сообщается в опубликованном в пятницу в Брюсселе графике главы Евросовета.

"Европейский союз только что опубликовал свою новую стратегию отношений ЕС - Центральная Азия. Поездка председателя Туска является еще одним выражением приверженности ЕС укреплению партнерских отношений с регионом и отдельными странами", - сказано в комментарии, сопровождающем повестку председателя Евросовета.

В документе говорится, что "в ходе своего визита председатель Туск встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом этой страны Нурсултаном Назарбаевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым".

30 мая у Туска предусмотрена программа в Душанбе. 31 мая - в Нур-Султане. Остальная часть визита, как следует из графика главы Евросовета, пройдет в Узбекистане.

"Помимо регионального и двустороннего сотрудничества, вопросы климатических изменений, защиты окружающей среды, управления границами, а также региональной безопасности будут занимать важное место в повестке (переговоров Туска - ИФ)", - сообщила пресс-служба Евросовета.

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