Брюссель. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Нельзя одолеть пандемию, распространяющуюся с таким размахом, без опоры на правду, заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая в четверг в Европарламенте (ЕП) в Брюсселе.

"На правду обо всем, во всех планах: цифры, научные обоснования, перспективы, но также и на правду о наших собственных действиях", - сказала глава ЕК в ходе дебатов на пленарной сессии ЕП, посвященных предложенным Еврокомиссией и главой Евросовета Шарлем Мишелем мерам по восстановлению Евросоюза после кризиса COVID-19.

Она признала, что никто не был подготовлен к противостоянию таким событиям. "И будет правдой сказать также, что слишком много было тех, кто не проявил внимания в момент, когда надо было протянуть руку Италии", - отметила фон дер Ляйен.

"Поэтому Европа в целом приносит свои самые искренние извинения", - заявила председатель ЕК.

Вместе с тем, по ее словам, извинения имеют значение только при условии, что происходит реальное изменение состояния дел. И также будет правдой сказать, продолжила она, что не много времени ушло на то, чтобы все поняли, что нет иного пути, кроме того, когда защищают друг друга.

"Сегодня Европа стала горячим сердцем всемирной солидарности", - считает фон дер Ляйен.

По ее мнению, в этом суть единой Европы, в которой "каждый за всех". Она привела примеры взаимопомощи последних дней: направления медицинского персонала в другие страны ЕС, поставки друг другу медицинского оборудования и защитного снаряжения, транспортировки пациентов для лечения за границей.

"Конечно, всегда есть те, кто, прежде всего, стремится ткнуть пальцем, найти виноватых. Всегда есть те, кто как записные популисты произносит одни и те же речи. Я говорю им: "Стоп сегодня!" Имейте мужество сказать правду и мужество действовать ради всех, потому что этот союз всех и за всех сможет гарантировать моральную силу, в которой мы нуждаемся", - подчеркнула глава Европейской комиссии.

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