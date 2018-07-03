Глава ЕП Таяни назвал приоритетом для Австрии во главе Совета ЕС решение проблем миграции
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Брюссель. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Глава Европарламента Антонио Таяни видит главный задачей начавшегося 1 июля председательства Австрии в Совете ЕС работу по решению миграционных проблем.
"Ключевым критерием успеха председательства Австрии будет ее способность решать главную проблему европейских граждан: управление миграцией", - заявил А.Таяни во вторник в Страсбурге после обсуждения на пленарной сессии Европарламента сообщения канцлера Себастьяна Курца об австрийской председательской программе.
"От имени Европейского парламента я призываю австрийское председательство сделать все возможное, чтобы разблокировать долгожданную систему убежища и тесно сотрудничать с нами с целью как можно скорейшего завершения работы над ней", - сказал председатель Европарламента.
По его словам, в этом вопросе "нет необходимости ждать тех, кто никогда не хотел в первую очередь добиться прогресса".
"Договор (о Евросоюзе - ИФ) ясен: при необходимости решение может приниматься квалифицированным большинством", - продолжил А.Таяни.
"Я верю, что канцлер Курц выполнит председательский девиз: "Европа, которая защищает". Европа способна обеспечить эффективные действия, а не только одни слова", - заявил глава ЕП.
Он также призвал Австрию уделять приоритетное внимание Африке в период своего председательства.
"Для укрепления пограничного контроля и устранения коренных причин миграции нам необходимо больше инвестировать в этот континент через целевой фонд для Африки и Европейский фонд устойчивого развития", - подчеркнул А.Таяни.
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Интерфакс