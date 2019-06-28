Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 6:40

Осака (Япония). 28 июня. ИНТЕРФАКС - Глава Евросоюза Дональд Туск подверг критике заявление президента РФ Владимира Путина о том, что либерализм изжил себя.

"Должен сказать, что решительно не согласен с главным аргументом того, что либерализм устарел", - сказал он.

Туск отметил: "Тот, кто утверждает, что либеральная демократия устарела, также утверждает, что устарели свободы, что устарело верховенство права, что устарели права человека".

"То, что я нахожу действительно устаревшим, - это авторитаризм, культ личности, правление олигархов, даже если иногда они могут казаться эффективными", - заявил председатель ЕС.

Путин в интервью газете The Financial Times, сказал ранее, что, по его мнению, либерализм уже изжил себя.

В то же время он добавил, что либерализм "имеет право на существование", однако не должен доминировать.

1гк гс

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