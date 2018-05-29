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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 21:11 29.05.2018 - 21:11

Мадрид. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Глава парламента Каталонии Ким Торра сформировал во вторник вечером новое региональное правительство, и в него не вошли оказавшиеся под стражей министры прежнего правительства, сообщают во вторник испанские СМИ.

В новом декрете, в котором приводится список членов женералитата, не фигурируют имена политиков, оказавшихся "в ссылке" или под стражей из-за сентябрьских событий 2017 года, связанных с референдумом о независимости Каталонии от Испании.

Ранее центральное испанское правительство критиковало предыдущий выбор К.Торры кандидатур на министерские должности, называя его новой провокацией. Изначально К.Торра хотел назначить в правительство, в частности, четырех политиков, которые находятся под следствием в связи с референдумом о независимости.

К.Торра был утвержден на посту главы женералитата ранее в мае. Его кандидатуру поддержали 66 парламентариев, против - 65, четыре воздержались. Ранее он являлся лидером каталонской общественной организации Omnium Cultural.

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