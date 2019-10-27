Этот контент был опубликован 27 октября 2019 г. 13:47

Кабул. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Предварительные итоги прошедших 28 сентября в Афганистане президентских выборов будут объявлены 14 ноября, сообщила в воскресенье председатель Независимой избирательной комиссии (НИК) Хава Алам Нуристани.

"Предварительные результаты президентских выборов будут объявлены 23 числа месяца Акраб (14 ноября) 1398 года (2019 года)", - написала Нуристани в своем твиттере.

Ранее Нуристани обещала огласить предварительные итоги 19 октября, окончательные - 7 ноября. Но позже она призналась, что не может обнародовать предварительные результаты по "техническим проблемам".

За пост главы государства на выборах боролись 15 кандидатов, в том числе нынешний президент Ашраф Гани и действующий премьер-министр Абдулла Абдулла.

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