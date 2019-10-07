Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 11:58

Дубай. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Командующий шиитским ополчением Ирака "Хашд аш-Шааби" Фалех аль-Файяд в понедельник заявил о готовности подчиненных ему сил предотвратить попытки силового захвата власти в Ираке.

"Мы знаем, кто стоит за этими протестами. План свалить правительство провалился", - приводит его слова в понедельник сайт ливанского издания "Дейли стар".

Он подчеркнул, что хотел бы "конца коррупции, а не конца режима" в Ираке, и заявил о готовности выполнить приказ правительства и подавить "военный переворот или бунт".

Протесты в Ираке продолжаются со вторника. Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и на коррупцию, однако затем стали звучать требования о сломе нынешней иракской политической системы.

В воскресенье министерство внутренних дел Ирака обнародовало данные, согласно которым за неделю протестов в стране погибли не менее 104 человек, а более 6 тыс. человек получили ранения.

Власти страны также пообещали провести необходимые реформы. Среди них - увеличение пособий для нуждающихся семей, пособий по безработице и распределение земельных участков. Кроме того, власти пообещали бороться с безработицей среди молодежи. В частности, предлагается создать крупные торговые комплексы, куда люди смогут трудоустроиться.

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