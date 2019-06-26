Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 3:59

Дубай. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон проводит политику, направленную на формирование заговора для начала войны против Ирана, завил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

"Хотите знать, почему те, чей послужной список свидетельствует о ненависти к дипломатии, внезапно заинтересовались переговорами? Просто прочитайте рецепт 2017 года по уничтожению СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе)", - написал Зариф в своем Twitter.

Он сослался на статью Болтона, написанную им для National Review в 2017 году.

"Иран никогда не покидал стол переговоров. "Команда Б" (советник по нацбезопасности США Болтон, кронпринц ОАЭ Бин Зайед, министр обороны Саудовской Аравии Бен Салман и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху - ИФ) вывела США из соглашения, сколачивая заговор с целью развязывания войны", - подчеркнул иранский дипломат.

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