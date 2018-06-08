Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 19:27 08.06.2018 - 19:27

(уточняется дата в выходных данных)

Рим. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Глава МВД Италии Маттео Сальвини, представляющий партию евроскептиков "Лига", обратился к НАТО с просьбой поддержать меры по защите южных границ от массового притока нелегальных мигрантов.

"Я сторонник НАТО, но мы находимся под ударом. Мы просим НАТО защитить нас. Есть много опасений по поводу проникновения террористов", - приводят в пятницу его слова западные СМИ.

Ранее М.Сальвини назвал позицию по теме миграции не "жесткой", а "разумной".

2 июня он объявил о решительных планах бороться с нелегальной иммиграцией, которую он считает "бизнесом".

Новое правительство Италии, сформированное партией евроскептиков "Лига" и "Движением 5 звезд" было приведено к присяге 1 июня.

1кю ар

Neuer Inhalt Horizontal Line