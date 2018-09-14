Глава итальянского финрегулятора CONSOB ушел в отставку из-за политического давления
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Рим. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Председатель Национальной комиссии по делам компаний и бирж (CONSOB) Италии Марио Нава ушел в отставку, не выдержав политического давления правящих популистских партий "Пять звезд" и "Лига", сообщают итальянские СМИ.
Политики были недовольны связями М.Навы с европейскими институтами. Предыдущее правительство Италии назначило М.Наву, широко известного в Европе технократа, при поддержке Европейского Центробанка и властей Евросоюза.
Экс-глава CONSOB опубликовал беспрецедентное заявление об отставке, в котором говорится, что его решение вызвано исключительными причинами.
Ранее руководители правящих фракций из верхней и нижней палат итальянского парламента опубликовали совместное коммюнике, в котором обвинили главу CONSOB в "несоответствии председательской должности независимого итальянского органа из-за давних связи с нацнациональными институтами".
"CONSOB независима, но не может быть изолирована. CONSOB должна быть способна работать не только с независимыми регулирующими органами, но и с политическими институтами", - написал в ответ М.Нава.
Он добавил, что ставил целью восстановление полноценной работы комиссии и ее интеграцию с различными европейскими и международными системами, но теперь понял, что в сложившихся условиях это невозможно.
По данным источников Financial Times, М.Нава столкнулся с противодействием не только со стороны правящих партий, но и со стороны бюрократов в самой CONSOB.
Служба финансово-экономической информации
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Интерфакс