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Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 13:16 14.09.2018 - 13:16

Рим. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Председатель Национальной комиссии по делам компаний и бирж (CONSOB) Италии Марио Нава ушел в отставку, не выдержав политического давления правящих популистских партий "Пять звезд" и "Лига", сообщают итальянские СМИ.

Политики были недовольны связями М.Навы с европейскими институтами. Предыдущее правительство Италии назначило М.Наву, широко известного в Европе технократа, при поддержке Европейского Центробанка и властей Евросоюза.

Экс-глава CONSOB опубликовал беспрецедентное заявление об отставке, в котором говорится, что его решение вызвано исключительными причинами.

Ранее руководители правящих фракций из верхней и нижней палат итальянского парламента опубликовали совместное коммюнике, в котором обвинили главу CONSOB в "несоответствии председательской должности независимого итальянского органа из-за давних связи с нацнациональными институтами".

"CONSOB независима, но не может быть изолирована. CONSOB должна быть способна работать не только с независимыми регулирующими органами, но и с политическими институтами", - написал в ответ М.Нава.

Он добавил, что ставил целью восстановление полноценной работы комиссии и ее интеграцию с различными европейскими и международными системами, но теперь понял, что в сложившихся условиях это невозможно.

По данным источников Financial Times, М.Нава столкнулся с противодействием не только со стороны правящих партий, но и со стороны бюрократов в самой CONSOB.

Служба финансово-экономической информации

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