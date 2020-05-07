Этот контент был опубликован 7 мая 2020 г. 10:52

Берлин. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Глава ведомства федерального канцлера ФРГ Хельге Браун полагает, что пандемия COVID-19 продлится как минимум до конца 2020 года, и это еще оптимистический прогноз.

"Сейчас мы живем не в период после пандемии, а в середине ее, той, которая будет нас сопровождать еще долго. Если говорить с оптимизмом - то минимум этот год", - сказал Браун в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

По его словам, необходимо по-прежнему соблюдать необходимую дистанцию в общественных пространствах и соблюдать нормы и правила гигиены, чтобы не допустить новой вспышки распространения заболевания.

По данным института Роберта Коха на 7 мая, в Германии насчитывается 166 тысяч 91 человек, зараженный коронавирусом COVID-19, 7 тысяч 119 человек скончались.

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