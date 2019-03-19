Нью-Йорк. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Главный исполнительный директор американской киностудии Warner Bros. Кевин Цудзихара уходит в отставку на фоне скандала вокруг его отношений с молодой актрисой, говорится в сообщении компании WarnerMedia.

Увольнение К.Цудзихары может стать неприятной неожиданностью для руководства WarnerMedia, которая в прошлом году перешла под контроль AT&T и лишь недавно определилась с составом топ-менеджмента. Warner Bros. крайне важна для AT&T, поскольку она занимается производством кино- и телеконтента, а AT&T планирует запуск собственного стримингового сервиса в текущем году.

Ранее издание Hollywood Reporter обнародовало статью, в которой сообщается, что в 2013 году К.Цудзихара состоял в отношениях с молодой британской актрисой Шарлоттой Кирк. Предположительно, директор киностудии обещал ей роли в фильмах в обмен на секс.

До этого компания дважды проводила внутренние проверки в связи с этой ситуацией и не выявила нарушений. По словам адвокатов гендиректора, он не принимал участие в подборе актеров на роли и не мог повлиять на этот процесс.

Сама Ш.Кирк отрицает свою причастность к утечке обнародованной информации, включая текстовые сообщения, которые посылал ей К.Цудзихара. По ее словам, их отношения были взаимными и ни к чему не обязывающими, никаких обещаний ролей она не получала и претензий к директору не имеет. Актриса сыграла эпизодические роли в картинах "8 подруг Оушена" и "В активном поиске".

"Мне очень жаль, что Кевин Цудзихара покидает Warners. Наши отношения закончились много лет назад. Я не имею никакого отношения к публикации статьи в Hollywood Reporter и даже пыталась помешать ее появлению. Я желаю ему успехов в дальнейших начинаниях", - заявила актриса.

"Кевин много сделал для успеха киностудии за последние 25 лет, и мы благодарны ему за это, - сказал глава WarnerMedia Джон Стэнки. - Кевин признает, что его ошибки не соответствуют поведению, которое ожидается от руководства компании".

Служба финансово-экономической информации

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