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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 7:56 19.03.2018 - 07:56

Пекин. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Народный банк Китая (НБК, центробанк) впервые за 15 лет получит нового председателя: на сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) была утверждена кандидатура И Гана (Yi Gang), который последние 10 лет занимал должность заместителя главы ЦБ.

В министерстве финансов резких изменений также не произошло: делегаты ВСНП повысили замминистра финансов Лю Куня (Liu Kun) до министерского поста, сообщает агентство "Синьхуа".

По данным СМИ, уходящий в отставку председатель НБК Чжоу Сяочуань, занимающий этот пост с 2003 года, станет новым вице-председателем Боаосского форума (Boao Forum for Asia), который неофициально называют "Азиатским Давосом".

60-летний И Ган получил западное образование, при этом он единственный из пяти наиболее вероятных кандидатов имел реальный опыт в денежно-кредитной политике, сообщает агентство Bloomberg. Дополнительным плюсом, вероятно, стала работа нового главы ЦБ над реформированием финансовых рынков, которое Пекин сейчас считает одним из приоритетов.

Назначение И Гана, в первую очередь, означает преемственность денежно-кредитной политики в условиях, когда Пекину необходимы решительные действия для управления рисками финансовой системы, пишет Financial Times. Формально он отвечал именно за управление ДКП, но бывший начальник Чжоу Сяочуань представлял его как "ответственного практически за все" в центробанке. Кроме того, с 2009 по 2016 год он был директором Государственного управления валютного контроля, входящего в систему НБК. С 2015 года И Ган часто выступал в качестве публичного представителя ЦБ, разъясняющего наиболее сложные его решения, включая девальвацию юаня.

Как отмечает CNBC, первые недели И Гана в новом качестве будут непростыми: 20-21 марта пройдет очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), на котором базовая процентная ставка, вероятно, будет повышена еще на 25 базисных пунктов (б.п.). В 2017 году ФРС поднимала стоимость кредитования трижды, и НБК два раза, в марте и в декабре, корректировал денежно-кредитную политику вслед за американским ЦБ. Весной ставки по операциям НБК на открытом рынке были повышены на 10 б.п., в конце года - еще на 5 б.п.

Некоторые экономисты полагают, что у Китая нет необходимости повышать ставки в этом месяце, поскольку борьба с закредитованностью фактически ужесточила финансовые условия.

В последнее время на государственных должностях в Китае, в первую очередь в финансах и экономике, становится больше "морских черепах" - китайцев, которые вернулись на родину, отучившись за рубежом, а иногда и проработав там несколько лет. И Ган вместе с новоиспеченным вице-премьером КНР по экономике Лю Хэ (его негласным шефом) входят в число наиболее высокопоставленных чиновников в этой группе.

Вместе с тем И Ган в политической системе Китая занимает более низкую ступень, чем Чжоу Сяочуань или Лю Хэ: он является кандидатом в члены центрального комитета Компартии Китая, тогда как остальные кандидаты были полноценными членами. По мнению экспертов, такое положение может ограничить его роль в любых сферах за пределами денежно-кредитной политики.

И Ган родился в 1958 году. В 1980 году закончил Пекинский университет, далее учился по экономическим специальностям в университете Хэмлайн (штат Миннесота) и Иллинойсском университете, позднее получил предложение преподавать в университете Индианы. Вернувшись на родину, преподавал в Пекинском университете и был заместителем руководителя центра экономических исследований. В НБК работает с 1997 года.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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