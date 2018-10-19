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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 16:28 19.10.2018 - 16:28

Берлин. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Россию напрасно лишили права голоса в Совете Европы, завил глава комитета по экономике и энергетике немецкого парламента, депутат от партии "Левых" Клаус Эрнст.

"То, что российские парламентарии уже четыре года как лишены права голоса в Совете Европы. Нам нужны переговоры и контакты. Я надеюсь, что здесь будет найдено приемлемое решение", - сказал К.Эрнст "Интерфаксу".

В связи с ситуацией вокруг Крыма в 2014 году ПАСЕ проголосовала за лишение делегации РФ права голоса, участия в руководящих органах Ассамблеи и ее мониторинговых миссиях. В этой ситуации российские парламентарии отказались принимать участие в сессиях ПАСЕ. Летом текущего года генсек Совет Европы был уведомлен о том, что Россия приостанавливает в 2017 году выплату части взноса в бюджет СЕ.

В целом, констатирует К.Эрнст, отношения России и ЕС ухудшились из-за Крыма, но виновата в этом не только Россия, считает депутат.

"С моей точки зрения ответственность за нее несет не только Россия. Со стороны ЕС было ошибкой делать ставку на экономическое соглашение с Украиной без учета интересов России. Результатом стала эскалация, которую мы наблюдали, и которая все еще продолжается. Необходимо снять это напряжение", - сказал он.

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