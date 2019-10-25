Этот контент был опубликован 25 октября 2019 г. 9:56

Берлин. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Председатель комитета международной политики бундестага Норберт Рёттген считает предложение главы минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании зоны безопасности под международным контролем на севере Сирии важной инициативой.

"Это очень важная инициатива. Я думаю, что речь идет о смене парадигмы в немецкой и европейской политике", - сказал Рёттген журналистам в Берлине в пятницу.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что узнал об инициативе постфактум и считает ее скорее "партийной", а не правительственной. По мнению Рёттгена, это неправильно.

"Нелепо говорить, что это партийная инициатива", - указал глава комитета. При этом и Рёттген, и Крамп-Карренбауэр являются представителями партии Христианско-демократический союз (ХДС), тогда как Маас представляет в правительстве ФРГ Социал-демократическую партию Германии.

Парламентарий не смог ответить на вопрос, обсуждалась ли инициатива предварительно в кабинете министров.

Крамп-Карренбауэр предложила создать на севере Сирии зону безопасности под международным контролем. Это означает, что в такой зоне "международные гражданские и военные силы под мандатом ООН обеспечивают безопасность, что людей не выгоняют и не депортируют из этого региона".

Накануне в интервью изданию "Шпигель" руководитель международного форума, Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер похвалил инициативу.

"Очень хорошо, что Германия наконец-то кладет на стол конкретное предложение. Мы достаточно долго требовали, чтобы Германия брала на себя больше ответственности в сфере политики безопасности. Это хороший знак, что генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил предложение госпожи Крамп-Карренбауэр", - указал Ишингер. По его словам, министр обороны ФРГ "заслуживает признания" за эту инициативу.

1тф ар

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