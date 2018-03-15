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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 23:27 15.03.2018 - 23:27

Вашингтон. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США, республиканец Эдвард Ройс попросил президента Дональда Трампа рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении России в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Обращаюсь к Вам с почтительной просьбой рассмотреть вопрос о том, должна ли Россия быть подвергнута санкциям в рамках закона 1991 года о контроле за уничтожением химического и биологического оружия в связи с отравлением гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии", - говорится в письме конгрессмена на имя Д.Трампа.

По словам республиканца, он "воодушевлен тем, что администрация Трампа ясно дала понять, что разделяет оценку Соединенного Королевства относительно того, что Россия несет ответственность за атаку нервно-паралитическим веществом".

Ранее с аналогичной просьбой выступил член комитета по иностранным делам сената, демократ Роберт Менендес. Он заявил, что США следует рассмотреть вопрос о включении России в список государств-спонсоров терроризма, а также о введении санкций по химоружию в связи с отравлением С.Скрипаля.

"Закон 1991 года о контроле за уничтожением химического и биологического оружия требует, чтобы президент определил, использовало ли государство химическое оружие, и ввел санкции. В соответствии с законом, председатель и руководство комитета по иностранным делам сената могут запустить процесс определения (того, использовало ли другое государство химоружие), и я рассчитываю быстро продвинуться вперед по этому вопросу", - сказал демократ.

В среду Белый дом заявил, что "США разделяют оценку Великобритании относительно того, что Россия ответственна за чудовищную атаку нервно-паралитическим веществом на британского гражданина и его дочь" и "поддерживают решение Великобритании выдворить российских дипломатов в качестве ответной меры"

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