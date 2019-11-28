Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 17:26

Вашингтон. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли оптимистически оценивает шансы на возобновление официальных переговоров между Вашингтоном и движением "Талибан" (запрещено в РФ), сообщает в четверг телеканал NBC.

"Я думаю, что мы находимся в лучшем положении, чем раньше, но это не значит, что мы находимся (где надо - ИФ). Я настроен оптимистично, но мы посмотрим", - сказал журналистам Милли по пути в Афганистан.

Генерал считает, что после возвращения талибами двух пленных граждан западных стран, включая американца, шансы на переговоры стали выше.

Кроме этого, Милли сказал, что правительство Афганистана и талибы "в не столь отдаленном будущем" имеют возможность достигнуть соглашения путем переговоров.

Он сообщил, что "переговоры ведутся", но NBC не уточняет, какие именно переговоры имел в виду Марк Милли.

"Есть широкий консенсус по поводу того, что война в Афганистане завершится неким урегулированием на основе переговоров - между правительством Афганистана и различными мятежными элементами "Талибана", - отметил генерал.

Он добавил, что вывод войск США из Афганистана может произойти на определенных условиях, но не стал пояснять, на каких именно.

Ранее спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров выработали проект соглашения о прекращении огня, выводе из страны иностранных войск и начале межафганских переговоров о мире.

Предполагалось, что такие переговоры между правительством и талибами будут проходить в Осло.

Однако после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент США Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с талибами.

Тем не менее, в минувшее воскресенье телеканал Tolo news сообщал со ссылкой на ряд источников, что США и движение "Талибан" приступили к неофициальным переговорам в Дохе.

По информации NBС, переданной в августе, президент США Дональд Трамп озвучивал своим советникам намерение вывести американские войска из Афганистана до президентских выборов 2020 года.

В октябре, напоминает NBС, американское командование сообщило о сокращении на 2 тыс. человек численности контингента США в Афганистане. В командовании утверждали, что военные США могут продолжать антитеррористические операции в Афганистане и при численности в 8,6 тыс. человек.

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