Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 17:32

Вашингтон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео должен оставить попытки воспрепятствовать расследованию о роли его ведомства в скандале вокруг летнего телефонного разговора президентов США и Украины - Дональда Трампа и Владимира Зеленского, заявил в среду глава комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф.

"Я обеспокоен возможными усилиями Помпео вмешаться в вопрос об опросе свидетелей", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Шифф подчеркнул, что если Помпео, Трамп или еще кто-то будет мешать расследованию, то это лишь приведет к созданию впечатления о том, что им есть что скрывать.

Как сообщалось, Помпео счел невыполнимым требование конгрессменов организовать слушания с рядом американских дипломатов по теме контактов Вашингтона с Киевом.

"Учитывая, что в запросе есть существенные нарушения процедурного характера, а также нарушающие закон аспекты, то организовать показания в даты, указанные в запросе, невозможно", - отметил он в письме в Конгресс, датированном 1 октября.

"Я обеспокоен некоторыми аспектами вашего запроса. Их можно интерпретировать лишь как ничем не обоснованную попытку запугивания и угроз в отношении профессионалов, работающих в госдепе", - добавил он.

Помпео также высказался против требования конгрессменов, чтобы сотрудники госдепа, вызванные на слушания, передали им ряд рабочих документов. Помпео предупредил, что выполнение этого требования, по сути, было бы федеральным преступлением, поскольку эти документы - собственность Госдепа, а не его сотрудников.

"Я не приемлю такую тактику и буду использовать все имеющиеся в моем распоряжении способы, чтобы предотвращать такие попытки запугать честных профессионалов, работать с которым в госдепартаменте - честь для меня", - заявил Помпео.

Ранее в Палате представителей призвали пятерых сотрудников Госдепа дать показания в рамках расследования о контактах администрации президента США Дональда Трампа с Украиной. Демократы считают, что Трамп использовал эти контакты не в интересах страны, а лишь чтобы нанести вред своему политическому сопернику - бывшему вице-президенту Джо Байдену. В связи с этим в Палате представителей ранее в сентябре запустили процедуру импичмента против Трампа.

В Конгресс для дачи пояснений вызвали спецпосланника США по Украине Курта Волкера, который, как стало известно СМИ в пятницу, подал в отставку, бывшего посла США в Украине Мэри Йованович, заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, постпреда США при ЕС Гордона Сондлэнда и советника Госдепа Ульриха Брехбуля.

Ожидается, что Волкер и Йованович дадут показание в палате представителей позже в октябре. Позиция еще трех сотрудников госдепа пока не известна.

Ранее в среду Помпео подчеркнул, что не собирается мешать расследованию конгресса, однако намерен добиться того, чтобы оно проводилось без нарушений закона.

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