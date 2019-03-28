Этот контент был опубликован 28 марта 2019 г. 4:23

Вашингтон. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф должен быть снят с должности после того, как расследование Мюллера не выявило сговора между президентом США и Россией.

"Я слышал, что им (членам комитета - ИФ) следует выгнать его из комитета или с места председателя комитета (...) ему следует покинуть офис. Он позорит нашу страну", - сказал Д.Трамп в интервью Fox News.

"Шифф плохой парень, потому что знал, что лжет", - добавил президент США.

Д.Трамп также предположил, что комментарии А.Шиффа о сговоре являются преступлением.

"Он знал, что это ложь, и поэтому в каком-то смысле его поступок можно назвать преступлением".

Ранее глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США демократ Адам Шифф заявил, что, несмотря на выводы спецпрокурора Роберта Мюллера, сговор между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией на самом деле был, и комитет продолжит искать доказательства этого.

"Без сомнения, сговор был", - сказал А.Шифф в интервью газете The Washington Post.

23 марта стало известно, что спецпрокурор Р.Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года и передал доклад генпрокурору Уильяму Барру.

Согласно документу, спецпрокурор не нашел убедительных доказательств того, что Д.Трамп или его команда сговорились с российским правительством, чтобы повлиять на выборы 2016 года. В послании также говорится, что Р.Мюллер не смог сделать вывод о том, препятствовал ли Д.Трамп правосудию.

1вз ад

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