Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 0:23

Вашингтон. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Глава комитета по разведке сената США, республиканец Ричард Берр сообщил о скором завершении собственного расследования о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы США 2016 года.

"В ближайшие недели и месяцы комитет сената по разведке завершит оставшиеся интервью и опубликует отчеты о попытках России вмешаться в наши выборы США", - написал Р.Берр в своем Twitter.

Он также отметил, что признателен генпрокурору США Уильяму Барру за его резюме по докладу спецпрокурора Роберта Мюллера.

"Генпрокурору Барру следует обнародовать как можно больше из доклада, не подвергая опасности источники и методы разведки США или текущие судебные разбирательства Министерства юстиции", - добавил глава комитета по разведке.

Генпрокурор США У.Барр в воскресенье передал Конгрессу письмо, в котором резюмировал ключевые выводы расследования Р.Мюллера о предполагаемых связях кампании Трампа с Россией.

Согласно документу, спецпрокурор не нашел убедительных доказательств того, что Д.Трамп или его команда сговорились с российским правительством, чтобы помешать выборам 2016 года. В письме также говорится, что Р.Мюллер не смог сделать вывод о том, препятствовал ли Д.Трамп правосудию.

Сам президент США в воскресенье по итогам публикации послания генпрокурора У.Барра вновь заявил об отсутствии какой-либо связи его предвыборной кампании с Россией.

"Нет вмешательства, нет препятствий, полнейшее оправдание", - написал он в Twitter, сопроводив сообщение лозунгом "Сохраним Америку великой".

1вз ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!