Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 21:27

Вашингтон. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Председатель комитета Палаты представителей США по разведке Адам Шифф в четверг раскритиковал президента Трампа за то, что он посоветовал Китаю и Украине провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.

"Действия президента Соединенных Штатов, который побуждает иностранное государство вновь вмешаться, чтобы помочь его (предвыборной - ИФ) кампании, посредством участия в расследовании дела политического соперника, являются коренным нарушением президентской присяги", - заявил Шифф журналистам.

"Это ставит под угрозу наши выборы; это ставит под угрозу национальную безопасность. Это должен осудить каждый член этого органа (Конгресса - ИФ), как демократы, так и республиканцы", - добавил он.

Шифф отметил, что Трамп "чувствует - он может делать безнаказанно все, что угодно".

Ранее в четверг Трамп заявил, что и Украине, и Китаю следовало бы начать расследования в отношении деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и подчиненных ему структур.

Согласно заявлению Трампа, семья Байденов "проводила махинации" в таких странах, как Китай и Украина.

Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

Ранее американские СМИ сообщали, что на фоне этого скандала внимание вновь привлекла поездка в декабре 2013 году в КНР Байдена - тогда еще вице-президента США - и его сына Хантера: так, высказывались предположения, что сын вице-президента использовал официальную поездку в личных деловых интересах.

1ви аю бм

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