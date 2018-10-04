Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 22:57 04.10.2018 - 22:57

Вашингтон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Глава комитета по международным делам сената США Боб Коркер заявил, что не ожидает новых действий, касающихся санкций в отношении РФ, до проведения американских промежуточных выборов, сообщает в четверг агентство "Блумберг".

"Сенатор Коркер ожидает, что не будет новых действий по российским санкциям до выборов", - отмечается в сообщении.

Промежуточные выборы состоятся в США 6 ноября 2018 года. Они коснутся, в частности, всего состава Палаты представителей и 35 из 100 мест в сенате.

1во жг

Neuer Inhalt Horizontal Line