Глава комитета сената США не ожидает новых действий по санкциям против РФ до ноябрьских выборов - СМИ
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Вашингтон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Глава комитета по международным делам сената США Боб Коркер заявил, что не ожидает новых действий, касающихся санкций в отношении РФ, до проведения американских промежуточных выборов, сообщает в четверг агентство "Блумберг".
"Сенатор Коркер ожидает, что не будет новых действий по российским санкциям до выборов", - отмечается в сообщении.
Промежуточные выборы состоятся в США 6 ноября 2018 года. Они коснутся, в частности, всего состава Палаты представителей и 35 из 100 мест в сенате.
1во жг
Интерфакс