Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 11:16

(повтор с уточнением даты во втором абзаце)

Лондон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Соглашение о нормализации отношений между Сербией и Косово все еще возможно в 2019 году, сообщает в понедельник газета The Guardian со ссылкой на президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи.

Такое заявление лидер Косово сделал газете в преддверии встречи лидеров стран Западных Балкан в Берлине 29 апреля.

"Нужно садиться за стол переговоров даже с нашими заклятыми врагами, но без каких-либо предварительных условий, и пытаться слушать друг друга", - заявил Х.Тачи.

Переговоры о нормализации отношений между Косово и Сербией были приостановлены в ноябре 2018 года, когда Приштина ввела пошлины в 100% на товары из Сербии. Х.Тачи подчеркнул, что планов отменить пошлины пока нет, но отметил, что Косово нуждается в нормализации отношений с Сербией для процветания.

"В текущих условиях с этой напряженностью, я не знаю, зачем какие-либо иностранные инвесторы пришли бы в наш регион и стали бы инвестировать. Только мирное соглашение может привести к процветанию", - сказал Х.Тачи.

Сербия отказывается признавать Косово независимым государством с тех пор, как в 2008 году парламент Косово объявил о независимости края.

На встрече лидеров стран Западных Балкан в Берлине, организованной по инициативе Франции и Германии, как ожидается, будут присутствовать президенты и премьер-министры Сербии и Албании, Косово, а также глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Встреча политиков станет шансом для восстановления диалога между Белградом и Приштиной, отмечают СМИ.

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