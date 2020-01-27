Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 16:55

Дубай. 27 января. ИНТЕРФАКС - Командующий Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами заявил в понедельник, что готов применить жесткие ответные меры в случае новых покушений на жизнь иранских командиров, сообщает агентство "Тасним".

"Американцы, сионисты и все остальные должны знать, что если они угрожают нашим командирам, ни один из их командиров не найдет безопасного места. Это означает, что если они пригрозят убить наших командиров или выполнят угрозу, жизнь ни одного из их командиров не будет в безопасности", - сказал Салами.

Он отметил, что "если они, враги, намерены продолжить эту игру, наш ответ будет совсем не таким, как в прошлом, и его масштба будет иным".

3 января стало известно о гибели в Багдаде иранского военачальника Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в результате спецоперации США, которая была проведена американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

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