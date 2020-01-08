Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 16:43

Рим. 8 января. ИНТЕРФАКС - Глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж и противостоящий ему командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар в среду находятся в Риме для переговоров с итальянским премьером Джузеппе Конте, сообщает газета "Репубблика".

Конте в настоящее время проводит консультации с Хафтаром, ориентировочно в 20:30 мск у главы итальянского правительства запланированы переговоры с Сарраджем. Итальянская сторона надеется, что переговоры позволят придать импульс дипломатическому урегулированию ливийского кризиса.

"Репубблика" отмечает, что в последние часы над урегулированием ливийского конфликта активно работает глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. В среду он обсудил проблему Ливии в Брюсселе. Во вторник вечером министр побывал в Турции, где также поднял эту тему.

Ранее в среду руководители России и Турции выступили с инициативой о прекращении боевых действий в Ливии. "Мы приняли решение выступить с инициативой и в качестве посредников призвать все стороны в Ливии прекратить боевые действия с 00:00 12 января 2020 года", - говорилось в совместном заявлении по итогам переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле.

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