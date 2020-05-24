Брюссель. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Министр внутренних дел Бельгии Питер де Крем полагает, что даже при возможном возобновлении нарастающего распространения коронавируса в стране повторения режима изоляции не будет.

"Я думаю, что мы будем действовать по другому сценарию - сценарию (массового - ИФ) тестирования и отслеживания (контактов инфицированных коронавирусом - ИФ). Я хочу сказать, что невозможно, чтобы мы снова вернулись к этим особым мерам (режима изоляции - ИФ)", - заявил глава бельгийского МВД в воскресенье в передаче телеканала VTM.

По его словам, если настанет второй пик эпидемии, "повторный локдаун - это то, что мы больше не сможем вводить". Не только потому, что он нежелателен, но и потому что он больше "невозможен организационно", считает министр.

В пример он привел разрешение бельгийцам в связи со смягчением антивирусных ограничений переехать в их летние резиденции на побережье, в горы и сельскую местность, что было запрещено до начала снятия изоляции. По мнению де Крема, теперь нельзя будет заявить людям, что это решение отменяется, и они опять должны вернуться в городские квартиры.

"Начальная изоляция привела к ситуации (улучшения эпидемиологической обстановки - ИФ), в которой мы теперь пребываем. Несмотря на сложные обстоятельства, мы никогда не оказывались в ситуациях, как итальянская или испанская. (...) Число коек всегда оставалось под контролем, никогда никому не отказывали в медицинской помощи, и это результат важных действий в ходе этой изоляции", - объяснил глава МВД.

Но при возможной второй волне эпидемии, убежден де Крем, действовать следует по-другому.

1ов ВВ

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