Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 19:19

Мадрид. 11 ноября. ИНТТЕРФАКС - Министр внутренних дел Боливии Карлос Ромеро скрывается на территории аргентинского посольства в Ла-Пасе, сообщает в понедельник аргентинская газета "Кларин".

По данным издания, в ближайшем времени Аргентина может предоставить убежище и другим государственным чиновникам из "Движения к социализму", представителем которого был подавший накануне в отставку президент Боливии Эво Моралес Айма.

Накануне вместе с президентом Боливии Эво Моралесом, вице-президентом Альваро Гарсиа-Линерой в отставку подали председатели обеих палат парламента страны.

В течение воскресенья в отставку с государственных постов также ушло большинство сторонников Моралеса, в частности министр топливных ресурсов, министр по делам планирования, заместитель министра гражданской безопасности, заместитель министра финансов и другие.

Кроме того, посты покинули губернаторы боливийских департаментов Бени, Кочабамба и Потоси, а также алькальды (главы городских администраций) конституционной столицы страны Сукре, городов Оруро, Потоси - столиц одноименных провинций.

Сообщения об отставках продолжают поступать.

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