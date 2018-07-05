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Лондон. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Глава МВД Великобритании Саджид Джавид в четверг заявил, что при отравлении пары в британском городе Эймсбери использовался то же вещество, что и в случае с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью, однако не факт, что они были из одной партии.

"То, в чем мы точно уверены благодаря экспертам из лаборатории, это то, что использовался то же самое нервно-паралитическое вещество "Новичок", что и в марте (в Солсбери - ИФ)", - сказал он, выступая в четверг в парламенте.

"В настоящий момент мы не можем сказать, что это была та же партия. И специалисты будут изучать этот вопрос", - добавил министр, добавив, что, возможно, решить этот вопрос не удастся.

Между тем, С.Джавид отметил, что исключать того, что это была одна и та же партия, пока нельзя.

30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие - 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес - в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.

Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность за покушение на последних британские власти возложили на Россию.

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Интерфакс