Глава МВД Великобритании ситуация с безопасностью британских болельщиков на ЧМ не изменилась после инцидента в Эймсбери
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Лондон. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Глава МВД Великобритании Саджид Джавид в четверг заявил, что пока не считает, что инцидент в Эймсбери повлиял на безопасность британских болельщиков ЧМ-2018 в России.
"Ничто не указывает в настоящий момент, что уровень риска для фанатов в России изменился, но мы хотим продолжать следить за этой темой", - сказал он, выступая в парламенте.
Он отметил, что и до проведения ЧМ-2018 в Великобритании активно работали над вопросом безопасности британских болельщиков.
Как сообщалось, 30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие - 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес - в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.
Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность британские власти возложили на Россию.
В конце мая МИД Великобритании совместно с с Футбольной ассоциацией Англии и английской Федерацией по поддержке болельщиков подготовил памятку для британских болельщиков. Британские власти заверели английских болельщиков, что те вряд ли столкнутся с опасными ситуациями в ходе поездки на Чемпионат мира по футболу в Россию, однако призвали все же проявлять осторожность в ряде случаев.
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Интерфакс