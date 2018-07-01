Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 1 июля 2018 г. 22:57 01.07.2018 - 22:57

Берлин. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Глава МВД Германии Хорст Зеехофер на фоне разногласий с канцлером Ангелой Меркель по миграционной политике намерен подать в отставку, сообщает в воскресенье агентство "Дпа" со ссылкой на источники в президиуме Христианско-социальной партии (ХСС).

В воскресенье в Мюнхене проходит заседание президиума партии, сообщается, что Х.Зеехофер заявил на заседании о своем намерении подать в отставку с постов главы МВД и председателя ХСС.

1тф тг

Neuer Inhalt Horizontal Line