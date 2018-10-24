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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 10:47 24.10.2018 - 10:47

Брюссель. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в среду заявил, что российские болельщики команды ЦСКА сами начали беспорядки, которые привели к трагическому инциденту в метрополитене Рима.

"Я считаю, что там были десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды (ЦСКА - ИФ), которые начали эти беспорядки. Эскалаторы не предназначены для того, чтобы на них прыгали", - сказал министр в эфире радиостанции RTL.

При этом М.Сальвини отметил, что Рим является большим и сложным в управлении городом, поэтому некоторые станции римского метрополитена действительно требуют проведения проверки и ремонта.

Ранее итальянское посольство в Москве сообщило, что до 30 болельщиков российского футбольного клуба ЦСКА пострадали в результате аварии эскалатора в римском метро.

Неполадки эскалатора произошли в минувший вторник на станции метро "Репубблика" в часы наибольшей загруженности метро - около 19:00 по местному времени (20:00 мск). По словам очевидцев, речь шла об обрушении эскалатора.

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