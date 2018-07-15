Глава МВД Италии заявил о готовности страны наладить отношения с Россией
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Рим. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в воскресенье заявил, что Италия готова способствовать восстановлению делового сотрудничества с Россией, передают итальянские СМИ.
"Мы хотим вернуть торговые отношения и вести диалог не только ради экономического интереса и наших предприятий, но и для стабильности (в двусторонних отношениях - ИФ)", - приводят издания слова М.Сальвини.
Министр назвал Россию "очень важным партнером для Италии".
Глава МВД Италии ранее в воскресенье прибыл с рабочим визитом в Москву.
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Интерфакс