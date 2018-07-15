Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 15 июля 2018 г. 17:32 15.07.2018 - 17:32

Рим. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в воскресенье заявил, что Италия готова способствовать восстановлению делового сотрудничества с Россией, передают итальянские СМИ.

"Мы хотим вернуть торговые отношения и вести диалог не только ради экономического интереса и наших предприятий, но и для стабильности (в двусторонних отношениях - ИФ)", - приводят издания слова М.Сальвини.

Министр назвал Россию "очень важным партнером для Италии".

Глава МВД Италии ранее в воскресенье прибыл с рабочим визитом в Москву.

1тэ вш

Neuer Inhalt Horizontal Line