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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 19:38 09.10.2018 - 19:38

Рим. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Глава МВД Италии и лидер итальянской правой партии "Лига севера" Маттео Сальвини во вторник заявил, что европейские коллеги поддерживают его подход к решению миграционной проблемы, несмотря на критику в его адрес со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Я не понимаю, почему Э.Макрон обвиняет меня в расизме и эгоизме, поскольку сегодня все министры (главы МВД европейских стран - ИФ), собравшиеся за столом переговоров, согласились с тем, что экономическим иммигрантам в Европе не рады", - приводит издание "Локал" слова М.Сальвини, сказанные после встречи с главами МВД стран ЕС в Лионе.

При этом министр отметил, что Э.Макрон изменит свою позицию по миграционной проблеме, то это бы смягчило разногласия между сторонами.

"Если Э.Макрон будет придерживаться аналогичной позиции по иммиграции, то у нас будут общие цели в (решении - ИФ) этого вопроса", - подчеркнул М.Сальвини.

В конце августа М.Сальвини раскритиковал президента Франции Э.Макрона, заявив, что ему следует не поучать других, а открыть границы и принять десятки тысяч беженцев, которых французский президент обещал пустить в страну.

Помимо этого, М.Сальвини пообещал работать вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в связи с выборами в Европейский парламент в 2019 году, с целью противостояния тем силам в Европейском союзе, которые не хотят противодействовать иммиграции в ЕС. М.Сальвини и В.Орбан назвали Э.Макрона лидером блока европейских стран, настроенных положительно в отношении иммиграции.

В свою очередь, французский лидер в июне обвинил власти Италии и, в частности, М.Сальвини в цинизме и безответственности, когда Италия отказалась принимать новые корабли с нелегалами.

1тэ аю ан

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