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Этот контент был опубликован 13 сентября 2018 г. 20:11 13.09.2018 - 20:11

*** Он предпочитает вести диалог с Москвой вместо метода экономических санкций

Вашингтон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что не считает правдивыми сообщения о вероятном вмешательстве России в выборы в США и европейских странах, сообщает в четверг американский журнал "Тайм".

"Нет, со стороны России не было вмешательства в выборы", - сказал итальянский министр в интервью "Тайм".

"Они (американские власти - ИФ) везде ищут следы русских хакеров, а итальянцы, напротив, думают своей головой. Я не знаю, действительно ли Россия сделала подобное в Америке или во Франции, но, на мой взгляд, истории о российском вмешательстве в выборы нелепы", - считает М.Сальвини.

Помимо этого, итальянский министр напомнил о том, что по-прежнему предпочитает ведение с Россией диалога вместо метода экономических санкций.

"Я всегда говорил, что санкции не используются для тех целей, ради которых они были введены. Экономика Италии тяжело переживает санкции, и они также тяжелы для Европы и для России. Я предпочитаю диалог, а не ограничительные меры", - сказал М.Сальвини.

М.Сальвини также предостерег общественность от "фейковых новостей", которые, по его словам, "распространяются официальным итальянским телевидением 24 часа в сутки и за которые платят итальянские налогоплательщики".

Представители американских властей обвиняют Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, на которых одержал победу Дональд Трамп. Спецпрокурор Минюста США Роберт Мюллер ведет расследования о возможном сговоре Д.Трампа во время его предвыборной кампании, однако никаких доказательств о сговоре или влиянии России на итоги выборов пока выявлено не было.

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