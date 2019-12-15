Этот контент был опубликован 15 декабря 2019 г. 15:33

Стамбул. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Министр внутренних дел Ливана Райя Хаффар эль-Хассан в воскресенье распорядилась о проведении расследования после столкновений протестующих с полицией, произошедших в Бейруте, передают местные СМИ.

Она заявила, что расследование должно быть "быстрым и прозрачным".

Ранее сообщалось, что не менее 54 человек получили травмы и ранения в ходе столкновений с полицией во время антиправительственных акций протеста в Бейруте. Примерно половину получивших ранения участников демонстраций госпитализировали.

Столкновения начались после того, как полиция попыталась разогнать демонстрантов, устроивших так называемую "сидячую забастовку" и попытавшихся передвинуться на площадь неподалеку от здания парламента. Стражи порядка применили против них слезоточивый газ и резиновые пули. Протестующие в ответ швыряли в полицию булыжники.

Против некоторых участников акции полиция применила физическую силу, некоторых задержали.

Демонстрации и беспорядки начались поздним вечером в субботу и не прекращались в ночь на воскресенье.

Акции протеста продолжаются в Ливане с октября и уже привели к отставке премьера Саада Харири. Однако переговоры о формировании нового правительства зашли в тупик.

Протестующие недовольны стагнацией экономики, ростом цен, высоким уровнем безработицы и коррупцией в правительстве.

1эф вв

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