Этот контент был опубликован 25 апреля 2020 г. 11:32

Мадрид. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр внутренних дел Перу Карос Моран подал в отставку, сообщают в субботу испаноязычные СМИ.

Причина его отставки не сообщается, однако известно, что в Перу на этой неделе подтвердилось заражение коронавирусом у 1,3 тыс. полицейских.

Новым главой МВД назначен генерал Гастон Родригес.

Согласно информации университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику по коронавирусу, в Перу выявили 21 тыс. случаев заражения Covid-19, более 600 человек скончались. Перу закрыла свои границы для въезда из-за коронавируса и в середине марта ввела серию ограничений, которые будут действовать до 10 мая.

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