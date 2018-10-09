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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 16:30 09.10.2018 - 16:30

Варшава. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Польше следует отказаться от участия в глобальном договоре о миграции, который ООН планирует одобрить в декабре 2018 года, поскольку этот договор стимулирует нелегальную иммиграцию, заявил глава МВД Польши Йоахим Брудзинский.

"Я порекомендую премьер-министру (Польши - ИФ) Матеушу Моравецкому отказаться от участия в глобальном договоре о миграции до того, как он будет подписан в декабре в Марракеше", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник главой МВД Польши в Twitter.

По его словам, "проект договора не гарантирует безопасность Польши".

"Он (договор - ИФ) также может спровоцировать нелегальную иммиграцию", - отметил Й.Брудзинский.

Ранее в ООН сообщили, что Генассамблея решила разработать "глобальный договор о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции".

"Планируется, что в 2018 году Генеральная Ассамблея проведет межправительственную конференцию с целью принятия глобального договора", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ООН.

1кю аю де

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