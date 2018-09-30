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Этот контент был опубликован 30 сентября 2018 г. 10:21 30.09.2018 - 10:21

Вашингтон. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МВД США Райан Зинке заявил, что американские ВМС могут устроить морскую блокаду России, чтобы воспрепятствовать поставкам ее энергоносителей в страны ближневосточного региона, сообщает газета "Washington examiner".

По его мнению, экономика России зависит от ее возможности продавать энергоносители.

"Я считаю, что причина, по которой они усиливают свое присутствие на Ближнем Востоке, заключается в том, что они хотят продавать энергоносители так же, как в Восточной и Южной Европе", - сказал он.

Р.Зинке считает, что ситуация с Ираном аналогична российской, в отношении этих стран есть два подхода.

"Первый вариант - это военный, сторонником которого я не являюсь. И есть экономический способ. Экономический подход в отношении Ирана и России подразумевает оказание давления и вытеснение их энергоресурсов", - сказал Р.Зинке.

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