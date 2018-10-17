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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 11:28 17.10.2018 - 11:28

Стамбул. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Какие-либо выводы о расследовании дела об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле делать преждевременно, заявил в среду глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

"Прокуратура и правоохранительные органы огласят детальные итоги, в том числе по уликам. Какие-либо выводы делать пока преждевременно", - сказал С.Сойлу на круглом столе редакторов агентства "Анадолу".

По словам министра, Анкара с самого начала подошла к расследованию исчезновения саудовского журналиста, основываясь на принципе верховенства закона.

Если бы Саудовская Аравия с самого начала одобрила запрос Турции на осмотр здания ее генконсульства в Стамбуле, споров по этому вопросу было бы меньше, отметил глава МВД.

Обыск в резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле начнется после достижения договоренности с саудовской стороной, отметил С.Сойлу.

Журналист Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Представители МВД Турции, изучив данные с камер видеонаблюдения, пришли к выводу, что журналист не покидал генконсульства. ?В то же время в здании находилась делегация Саудовской Аравии в составе 15 человек, которая прибыли в Стамбул на двух самолетах. В тот же день делегация, в составе которой находились официальные лица королевства, покинула Турцию. ?

Ранее американский канал Си-Эн-Эн со ссылкой на турецкий официальный источник сообщил, что тело журналиста Дж.Хашкаджи, выступавшего с критикой властей Саудовской Аравии, расчленили после убийства в консульстве.

Накануне турецко-саудовская следственная группа провела многочасовой осмотр здания генконсульства Королевства.

1ак бс

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