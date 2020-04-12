Этот контент был опубликован 12 апреля 2020 г. 21:18

Стамбул. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава МВД Турции Сулейман Соглу в воскресенье подал в отставку на фоне ситуации вокруг эпидемии коронавируса в стране, сообщили турецкие СМИ.

10 апреля в пятницу Сойлу объявил о введении на 48 часов, начиная с 11 апреля, комендантского часа в 31 турецком городе в качестве меры борьбы с распространением нового коронавируса.

Однако о комендантском часе, уточняют СМИ, было объявлено всего за два часа до его начала. В результате 250 тыс. жителей Турции ринулись в магазины в попытках закупиться всем необходимым, создав хаос.

СМИ напоминают, что в Турции зафиксированы 56 956 случаев коронавируса. Общее число умерших с коронавирусом достигло 1198 человек, увеличившись за сутки на 97. Также поправились 3446 человек, из них 481 - за последние сутки.

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