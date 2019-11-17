Париж. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Французские СМИ, политики, представители гражданского общества активно обсуждают в воскресенье вылившуюся накануне в беспорядки в Париже акцию движения "желтых жилетов", приуроченную к годовщине его возникновения.

По данным МВД Франции, 16 ноября на улицы французских городов вышли около 28 тыс. манифестантов, из них 4,7 тыс. - в Париже.

В интервью Cnews, Europe 1 и Les Echos министр внутренних дел Кристоф Кастанер сообщил уточненную цифру задержанных в ходе погромов и столкновений с полицией - 254 человека, в том числе в Париже - 173.

Со своей стороны, прокуратура Парижа объявила в воскресенье о 155 взятых под стражу погромщиках.

"В основе движения "желтых жилетов" было выражение глубокого гнева, который мы должны были услышать и на который надо было ответить. В то же время движение сопровождается насилием", - сказал Кастанер.

"С одной стороны, есть справедливое требование демократической справедливости, социальной справедливости, справедливости в связи с территориальным неравенством, и в то же время очень быстро мы увидели, начиная с 24 ноября (2018 года - ИФ), как к этому примкнуло насилие, которое стало систематически задавать основной тон этих собраний", - отметил глава МВД.

По его оценке, в минувшую субботу в Париже наблюдалось "не столько манифестантов, сколько хулиганов, зверей, пришедших драться, сцепляться с силами порядка, мешать пожарным действовать и в ряде случаев спасать жизни".

Министр назвал погромщиков глупцами, зверями и хулиганами, "единственными побудителями которых являются гнев, ненависть и желание драться". По его словам, среди трех сотен погромщиков, насчитанных полицией, были люди из ультралевых группировок, в том числе уже известные правоохранительным органам, и радикалы из числа "желтых жилетов".

В то же время организаторы акции критикуют префектуру полиции за выбор для начала движения одной из основных манифестаций площади Итали, где сходятся семь городских магистралей и где властям трудно взять под контроль ситуацию, в случае присоединения погромщиков к мирным манифестантам. В итоге хулиганы собрались на площади еще до прибытия туда сил порядка, что закончилось поджогами, разбитыми витринами и автомобилями.

Вместе с тем Europe 1 сообщила, что в воскресенье около 200 "желтых жилетов" во главе со своими лидерами собрались в мирной обстановке в квартале Ле-Аль 1-го округа Парижа, чтобы отметить первую годовщину движения, так как датой его основания принято считать 17 ноября 2018 года, когда активисты заблокировали парижский периферик - окружную дорогу.

В дальнейшем акции "желтых жилетов" проводились по субботам. Суббота 24 ноября 2018 года была отмечена особенно крупными погромами на Елисейских полях и у Триумфальной арки, где с тех пор запрещены манифестации.

Изначально "желтые жилеты" протестовали против планов по повышению цен на автомобильное топливо, однако со временем движение стало выражать недовольство действиями властей в целом и особенно недостаточной, с их точки зрения, помощью государства наименее обеспеченным гражданам.

Участники воскресной акции в квартале Ле-Аль развернули плакат: "Макрон разрушает Францию и ваши права! Не критикуйте нас. Мы здесь ради вас". Они также скандировали свой обычный лозунг: "Мы пришли, мы пришли, даже если Макрон не хочет этого. Мы все равно пришли".

Затем они проникли в торговый центр Galeries Lafayette на бульваре Осман, где продолжали выкрикивать свои лозунги и размахивали желтыми жилетами, пока их в спокойной обстановке не вывели охранники магазина.

В превентивных целях городские власти закрыли в воскресенье около 20 станций метро, ожидая более значительных манифестаций. СМИ сообщают о сотнях предупредительных досмотров людей полицейскими и о десятке задержаний.

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