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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 10:17 18.09.2018 - 10:17

Париж. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МВД Франции Жерар Колон планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра Лиона, которые пройдут в 2020 году, сообщил во вторник французский информационный онлайн-портал "Локаль".

"До региональных выборов еще далеко - и если у меня не будет до этого времени диагностировано серьезного заболевания, я выдвину свою кандидатуру", - приводит "Локаль" слова Ж.Колона.

При этом он подчеркнул, что не намерен оставаться на посту главы МВД "до самого последнего момента". "По прошествии определенного времени лучше быть абсолютно свободным для (предвыборной - ИФ) кампании", - сказал он.

Ж.Колон выразил убежденность, что "министры, которые хотят участвовать в региональных выборах 2020 года, должны быть готовы покинуть правительство сразу после схватки в Европе", имея в виду выборы в Европарламент, которые намечены на май 2019 года.

Ранее 71-летний Ж.Колон на протяжении 16 лет занимал пост мэра Лиона, пока президент Франции Эмманюэль Макрон не предложил ему должность главы МВД.

1кю ар

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