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Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 19:27 02.10.2018 - 19:27

Париж. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Министр внутренних дел Франции Жерар Колон заявил, что все еще хочет покинуть правительство страны, несмотря на нежелание президента страны Эмманюэля Макрона принять его отставку.

"Я продолжаю настаивать на своем предложении об отставке", - сказал глава МВД во вторник в интервью газете "Фигаро".

"Уход из министерства всегда вызывает сожаление, потому что это прекрасное министерство. Здесь работают необыкновенные люди: полицейские, жандармы, спасатели. Для меня было необычайной радостью быть во главе МВД", - отметил Ж.Колон.

Накануне президент Франции отказался принять отставку главы МВД страны. Свое решение об уходе из правительства Ж.Колон обосновал намерением полностью посвятить себя муниципальной избирательной кампании в Лионе, мэром которого он хочет стать в 2020 году.

Согласно сообщению газеты "Монд", в окружении Э.Макрона рассказали, что французский лидер "сожалеет в связи с тем, что Жерар Колон оказался в ситуации, которая привела к тому, что он вынужден уйти в отставку". Они также сообщили, что президент страны в настоящее время ожидает предложений от премьер-министра относительно возможных кандидатов на пост главы МВД.

При этом, французские СМИ отмечали, что французский лидер отказал Ж.Колону в отставке, так как "очень доверяет" этому человеку.

Ж.Колон занимает пост министра внутренних дел Франции с мая 2017 года. До этого он был сенатором, а ранее в течение 16 лет был мэром Лиона.

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