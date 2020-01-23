Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 9:39

Берлин. 23 января. ИНТЕРФАКС - Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер запретил в стране праворадикальную группировку Combat 18 Deutschland (деятельность группировки запрещена в РФ), сообщает в четверг пресс-служба министерства.

"Сегодняшний запрет - это четкий сигнал: правому экстремизму и антисемитизму в нашем обществе нет места", - цитирует пресс-служба слова министра.

В четверг в шести федеральных землях Германии прошли обыски в квартирах сторонников организации, в обысках было задействовано 210 правоохранителей. В министерстве считают, что группировка была связана с убийством регионального политика Вальтера Любке. Любке был застрелен летом прошлого года, главный подозреваемый в убийстве - правый экстремист Штефан Эрнст.

Combat 18 Deutschland - это "неонацистская, расистская и враждебная к чужеземцам группировка, которая в своих целях указывает на родство с национал-социализмом", популярная в неонацистских кругах, указывают в министерстве.

Считается, что группировка является крылом международной неонацистской организации "Кровь и честь", деятельность которой в РФ запрещена Верховным судом с 2012 года.

Группировка распространяет записи музыки правоэкстремистского толка, организует концерты и продает продукцию с неонацистской символикой. В сентябре 2017 года члены группировки проходили тренировку по стрельбе в Чехии и затем незаконно ввезли в Германию оружие, после чего были осуждены за нарушение закона об обращении с оружием ФРГ.

По словам Зеехофера, целый ряд случаев преступлений на почве неонацизма показывает, что "правый экстремизм и антисемитизм" представляют "серьезную угрозу" для немецкого общества.

1тф эф др

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