Глава МВД ФРГ может приехать на Чемпионат мира по футболу в РФ
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Берлин. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Глава МВД Германии Хорст Зеехофер не исключил поездки в Россию на Чемпионат мира по футболу в случае, если сборная ФРГ продвинется дальше.
"Если они пройдут дальше, то рано или поздно я поеду в Россию - если еще буду занимать мою должность", - заявил Х.Зеехофер в среду, выступая на заседании парламентского комитета по спорту, его цитирует агентство DPA.
В среду сборная Германии играет со сборной Южной Кореи.
Про должность министр упомянул в свете миграционного спора в Германии и ЕС - в случае, если канцлеру Ангеле Меркель и Х.Зеехоферу не удастся договориться по вопросу допуска мигрантов в страну, то теоретически министр может лишиться поста.
А.Меркель выступает за общее европейское решение миграционной проблемы в договоренности с остальными странами ЕС. А глава МВД ФРГ ранее пообещал, что если соответствующих договоренностей на предстоящем саммите ЕС достигнуто не будет, то с 1 июля он запретит мигрантам, зарегистрированным в других странах ЕС, въезд в Германию.
По мнению экспертов, это решение может стать причиной его отставки.
1тф ВВ
Интерфакс