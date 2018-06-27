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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 17:07 27.06.2018 - 17:07

Берлин. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Глава МВД Германии Хорст Зеехофер не исключил поездки в Россию на Чемпионат мира по футболу в случае, если сборная ФРГ продвинется дальше.

"Если они пройдут дальше, то рано или поздно я поеду в Россию - если еще буду занимать мою должность", - заявил Х.Зеехофер в среду, выступая на заседании парламентского комитета по спорту, его цитирует агентство DPA.

В среду сборная Германии играет со сборной Южной Кореи.

Про должность министр упомянул в свете миграционного спора в Германии и ЕС - в случае, если канцлеру Ангеле Меркель и Х.Зеехоферу не удастся договориться по вопросу допуска мигрантов в страну, то теоретически министр может лишиться поста.

А.Меркель выступает за общее европейское решение миграционной проблемы в договоренности с остальными странами ЕС. А глава МВД ФРГ ранее пообещал, что если соответствующих договоренностей на предстоящем саммите ЕС достигнуто не будет, то с 1 июля он запретит мигрантам, зарегистрированным в других странах ЕС, въезд в Германию.

По мнению экспертов, это решение может стать причиной его отставки.

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