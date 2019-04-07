Этот контент был опубликован 7 апреля 2019 г. 13:45

Берлин. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Австрии Карин Кнайсль отвергла претензии относительно того, что Россия оказывает влияние на австрийских политиков.

"Вопросы, которые я обсуждаю в своих внешнеполитических контактах с российским правительством - это внешняя политика в рамках австрийских интересов. Об этом и речь", - сказала К.Кнайсль в воскресенье в интервью австрийскому телеканалу "О-Эр-Эф 2", отвечая на вопрос о том, может ли Россия влиять на австрийских политиков.

Журналист "О-Эр-Эф 2" напомнил главе австрийского МИД о расследовании, немецкого журнала "Шпигель", результаты которого были опубликованы в пятницу, 5 апреля.

Согласно расследованию, проведенному "Шпигель" совместно с телекомпанией "Цэ-Дэ-Эф", британской телерадиокорпорацией ВВС и итальянской газетой "Република", Россия, якобы, предпринимала масштабные попытки воздействовать на германских политиков, особенно из правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Издание утверждает, что в преддверии выборов в бундестаг в 2017 году Москвой разрабатывался программный документ о мерах, нацеленных на дестабилизацию в Евросоюзе и усиление пропаганды в поддержку российских интересов.

1кю аг

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