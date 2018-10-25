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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 15:44 25.10.2018 - 15:44

*** В Вене связали отмену антироссийских санкций и прогресс по минским соглашениям

Берлин. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль в четверг заявила, что отмена санкций против РФ могла бы последовать за позитивными изменениями в реализации минских договоренностей, однако прогресса по ним пока нет.

"К сожалению, в настоящий момент мы не наблюдаем прогресса по минским договоренностям, что стало бы условием для отмены экономических санкций против РФ", - сказала К.Кнайссль, выступая перед Национальным советом Австрии (нижней палатой парламента).

"Австрийские предприятия серьезно пострадали от антироссийских санкций и ответных санкций со стороны РФ, особенно когда экспорт сократился на треть", - подчеркнула К.Кнайссль.

При этом глава австрийского МИД выразила намерение расширять диалог с Россией, в том числе на двустороннем уровне в рамках форума в Сочи.

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