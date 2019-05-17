Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 19:32

Брюссель. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных Бельгии Дидье Рейндерс в пятницу заявил, что провел в Хельсинки конструктивные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также с коллегами из Словении, Швейцарии и Северной Македонии.

"Прошли очень конструктивные встречи с коллегами: с Сергеем Лавровым из России, Мирославом Цераром из Словении, Иньяцио Кассисом из Швейцарии и Андреем Жерновски из Северной Македонии по поводу будущего Совета Европы", - написал Рейндерс в своем Twitter.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что участники заседания комитета министров Совета Европы (СЕ) в Хельсинки согласились с необходимостью для РФ остаться в ПАСЕ, чтобы россияне сохранили право обращаться в ЕСПЧ.

Российская делегация уже несколько лет не участвует в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части своих полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Кроме того, РФ прекратила выплачивать взносы в СЕ.

1тэ аю ан

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