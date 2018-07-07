Глава МИД Бельгии объявил о намерении посетить в Петербурге футбольный матч бельгийцев с французами
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Брюссель. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Бельгийский министр иностранных дел Дидье Рейндерс объявил, что будет присутствовать во вторник вечером в Петербурге на полуфинальном матче чемпионата мира по футболу Бельгия-Франция.
"Логично, что я снова буду присутствовать, чтобы поддерживать национальную команду", - приводят бельгийские СМИ его слова, сказанные в Казани, где Д.Рейндерс присутствовал на матче Бельгии с Бразилией, в котором победили "красные дьяволы".
Глава МИД подчеркнул важность для Бельгии предстоящей полуфинальной игры. Он отметил при этом, что на матче намерен присутствовать президент Франции Эмманюэль Макрон.
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Интерфакс